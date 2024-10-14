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Нидерланды 13 матчей подряд забивают во вторых таймах в Лиге наций

Германия и Нидерланды встретятся в рамках группового этапа Лиги наций.

Нидерланды забивают в турнире во вторых таймах на протяжении 13 матчей подряд.

Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что Нидерланды забьют Германии во втором тайме.

Матч состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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