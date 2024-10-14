«Анонимность, отсутствие налогов, ставки в криптовалюте». Директор PARI – о преимуществах нелегальных букмекеров

Директор департамента юридического сопровождения бизнеса БК PARI Александр Кучмин объяснил, почему бетторы выбирают нелегальные платформы для ставок вместо легальных.

«[У нелегальных компаний] большая по сравнению с зарегистрированными компаниями линия ставок, включая ставки не только на спорт, анонимность, отсутствие налогов и возможность делать ставки в криптовалюте», – сказал Кучмин.

По его словам, букмекеры знают самых популярных незаконных операторов, в связи с этим можно составить «пул нелегальных букмекеров» и блокировать по нему индексацию их сайтов.

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