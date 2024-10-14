  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Бельгия принимает Францию без Мбаппе, а новые клиенты могут получить фрибет до 15 000 ₽ от Фонбет
Реклама
0

Бельгия принимает Францию без Мбаппе, а новые клиенты могут получить фрибет до 15 000 ₽ от Фонбет

Франция играет на выезде с Бельгией в 4-м туре Лиги наций.

Французы после домашнего провала с Италией выправили положение, победив бельгийцев дома и обыграв Израиль. Повторная победа над Бельгией практически гарантирует команде Дидье Дешама выход в четвертьфинал. У подопечных Доменико Тедеско 4 очка в группе после победы над Израилем, поражения от трехцветных и ничьей с Италией. Шансы останутся даже в случае поражения, но будет сложно.

Килиан Мбаппе вместо вызова в сборную лечит травму и посещает клубы в Стокгольме – возможно, это сыграет на руку хозяевам.

В предстоящем матче французы выступают небольшим фаворитом2,40 против 3,05 при 3,45 на ничью. Можно поставить на победу одной из команд в первом тайме (3,10 за Францию и 3,35 за Бельгию), также перспективно смотрится линия «обе забьют» за 1,73.

Кстати, Фонбет приготовил к яркой вывеске интересный бонус: фрибет до 15 000 ₽ новым клиентам без депозита!

logoСборная Франции по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
Ставки на спорт
logoЛига наций УЕФА
Ставки на футбол
Фонбет
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Динамо» не может победить «Спартак» в 7 матчах КХЛ подряд, но сегодня котируется фаворитом
48 минут назад
Винчич дал минимум 4 желтых карточки во всех матчах сборных в 2024-м. 1.70 – продление тренда
сегодня, 14:14
Совфед предложил штрафовать букмекеров на 1 миллион рублей за прием ставок от должников и несовершеннолетних
сегодня, 12:57
Нидерланды 13 матчей подряд забивают во вторых таймах в Лиге наций
1сегодня, 11:55
«Анонимность, отсутствие налогов, ставки в криптовалюте». Директор PARI – о преимуществах нелегальных букмекеров
сегодня, 11:12
87% пользователей Polymarket сыграли в минус на ставках
1сегодня, 10:46
Парламент Австралии рассмотрит запрет на рекламу азартных игр
сегодня, 09:59
Германия – явный фаворит матча с Нидерландами в Лиге наций. В сентябре команды сыграли 2:2
сегодня, 08:45
21.00 – Конор станет следующим президентом Ирландии. Его шансы выше, чем у 55 кандидатов
сегодня, 08:33
Букмекеры сомневаются, что Франция обыграет Бельгию в Лиге наций. Французы выиграли 4 последние личные встречи
сегодня, 07:51
Ко всем новостям
Последние новости
Историческая победа в погоне за призраком: блондинка из Омска выиграла в ЛотеRRее «Лиги Ставок» роскошный Rolls-Royce Ghost
сегодня, 14:32Реклама
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги наций Германия – Нидерланды
сегодня, 13:02Реклама
Бельгия – Франция: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе команды Дешама
сегодня, 11:25Реклама
«Торпедо» стало новым лидером Первой лиги. Коэффициент на повышение – 2.30
вчера, 16:52
Финляндия никогда не побеждала Англию. Букмекеры дают 13.00 в Лиге наций
вчера, 14:36
Италия – Бельгия: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча Лиги наций
10 октября, 11:33Реклама
19.00 – кэф на победу Казахстана над Австрией. 8.40 – команда Черчесова сыграет вничью
10 октября, 10:55
Италия обыграла Бельгию в 3 играх подряд и котируется фаворитом в матче Лиги наций
110 октября, 07:42
На открытии четвертого сезона Лиги Ставок MEDIA BASKET выступит L’One
9 октября, 14:05Реклама
Клиент BetBoom предсказал исходы всех матчей игрового дня предсезонки НХЛ и выиграл полмиллиона рублей со ставки в 500! Купон занес яркий камбэк «Оттавы» на последних минутах
9 октября, 12:41Реклама