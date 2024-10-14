Бельгия принимает Францию без Мбаппе, а новые клиенты могут получить фрибет до 15 000 ₽ от Фонбет

Франция играет на выезде с Бельгией в 4-м туре Лиги наций.

Французы после домашнего провала с Италией выправили положение, победив бельгийцев дома и обыграв Израиль. Повторная победа над Бельгией практически гарантирует команде Дидье Дешама выход в четвертьфинал. У подопечных Доменико Тедеско 4 очка в группе после победы над Израилем, поражения от трехцветных и ничьей с Италией. Шансы останутся даже в случае поражения, но будет сложно.

Килиан Мбаппе вместо вызова в сборную лечит травму и посещает клубы в Стокгольме – возможно, это сыграет на руку хозяевам.

В предстоящем матче французы выступают небольшим фаворитом – 2,40 против 3,05 при 3,45 на ничью . Можно поставить на победу одной из команд в первом тайме (3,1 0 за Францию и 3,35 за Бельгию), также перспективно смотрится линия «обе забьют» за 1,73 .

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