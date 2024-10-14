Германия – явный фаворит матча с Нидерландами в Лиге наций. В сентябре команды сыграли 2:2

Германия примет Нидерланды в рамках группового этапа Лиги наций.

Немецкая сборная котируется явным фаворитом встречи за 1.80. На победу гостей дают коэффициент 4.10, на ничью – 4.00.

Команды уже встречались между собой в этой Лиге наций – 2:2 в сентябре в Нидерландах.

Матч состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.

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