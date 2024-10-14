21.00 – Конор станет следующим президентом Ирландии. Его шансы выше, чем у 55 кандидатов

Букмекеры оценили шансы Конора Макгрегора стать президентом Ирландии.

В сентябре Конор заявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году. «Ирландии нужен активный президент, которого нанял народ. Это я. Я − единственный логичный выбор», – сказал боец.

Британские букмекеры дают коэффициент 21.00 на то, что Макгрегор выиграет выборы. Его шансы выше, чем у 55 кандидатов.

С 2011 года пост президента Ирландии занимает Майкл Хиггинс, чей второй семилетний срок завершается в 2025 году. Президент в Ирландии не занимается осуществлением исполнительной власти, но имеет право созывать и распускать парламент, а также утверждать кандидатуру премьер-министра, который де-факто руководит страной.

Баллотироваться на пост президента Ирландии имеет право любой гражданин, достигший 35-летия.

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