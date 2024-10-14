Букмекеры сомневаются, что Франция обыграет Бельгию в Лиге наций. Французы выиграли 4 последние личные встречи
Сборные Бельгии и Франции встретятся в рамках Лиги наций.
Букмекеры не смогли определиться с явным фаворитом матча. На победу Бельгии дают 3.05, на успех Франции – 2.41, на ничью – 3.40.
Франция выиграла у Бельгии 4 последние личные встречи. Кроме того, бельгийцы победили лишь в 1 из 5 последних матчей во всех турнирах.
Игра состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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