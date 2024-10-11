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Тухель стал фаворитом на назначение в сборную Англии. Шансы Карсли остаться упали после 1:2 с Грецией

Томас Тухель стал фаворитом на пост главного тренера сборной Англии.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на назначение Тухеля в английскую сборную.

Ранее фаворитом был исполняющий обязанности главного тренера команды Ли Карсли. После поражения англичан от Греции (1:2) в Лиге наций шансы Карсли на полноценное назначение снизились – 3.00.

Третьим у букмекеров котируется Пеп Гвардиола (6.00), четвертым – Грэм Поттер (8.00), пятым – Эдди Хау (10.00).

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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