Директор Olimpbet: «Нами уже давно занята ниша баскетбола и единоборств»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался о будущих активностях букмекера.

Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

– Планируете ли занимать нишу по другим видам спорта или пока упор на хоккей?

– Нами уже давно занята ниша баскетбола, единоборств (здесь мы занимаем лидирующие позиции). Если сделаем такой же удачный кейс и с хоккеем – уже есть мысли, куда идти дальше, – заявил Гусев в интервью Спортсу’’.

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Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком