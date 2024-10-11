Директор Olimpbet: «Нами уже давно занята ниша баскетбола и единоборств»
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался о будущих активностях букмекера.
Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.
– Планируете ли занимать нишу по другим видам спорта или пока упор на хоккей?
– Нами уже давно занята ниша баскетбола, единоборств (здесь мы занимаем лидирующие позиции). Если сделаем такой же удачный кейс и с хоккеем – уже есть мысли, куда идти дальше, – заявил Гусев в интервью Спортсу’’.
Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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