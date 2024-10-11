Венгрия и Нидерланды забили 41 гол на двоих в 6 последних матчах
Венгрия примет Нидерланды в рамках Лиги наций.
В шести последних личных встречах команды забили 41 гол на двоих. Во всех играх прошел тотал 3,5, а побеждали Нидерланды – 8:1, 4:1, 5:3, 4:0, 6:1, 7:1.
Букмекеры дают коэффициент 2.70 на 4+ мяча в сегодняшней игре и 4.10 – на победу Нидерландов и тотал больше 3,5.
Матч состоится 11 октября и начнется в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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