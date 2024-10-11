Букмекеры назвали фаворита боя Бетербиев – Бивол. Оба боксера еще не проигрывали
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Бивол выиграл 23 поединка из 23 (12 – нокаутом) за карьеру, Бетербиев – 20 из 20 (все – нокаутом).
Букмекеры считают Бивола небольшим фаворитом поединка за 1.75. На победу Бетербиева дают коэффициент 2.20.
Бой пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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