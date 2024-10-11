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Букмекеры назвали фаворита боя Бетербиев – Бивол. Оба боксера еще не проигрывали

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бивол выиграл 23 поединка из 23 (12 – нокаутом) за карьеру, Бетербиев – 20 из 20 (все – нокаутом).

Букмекеры считают Бивола небольшим фаворитом поединка за 1.75. На победу Бетербиева дают коэффициент 2.20.

Бой пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

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Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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