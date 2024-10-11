20% микрозаймов тратятся на азартные игры (Центробанк)

Директор Департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков рассказал, что примерно 20% выданных МФО займов расходуются на азартные игры.

— В докладе вы указали, что у многих людей сформировалась «зависимость от займов МФО», деньги берут в долг, чтобы делать ставки на спорт или в онлайн-казино. Есть ли оценки, сколько берется на эти цели?

— На основе анализа фактических трат по банковским картам нескольких миллионов клиентов МФО мы делаем вывод, что на эти цели расходуется до 20% суммы выданных займов.

При этом у некоторых компаний доля таких займов может существенно превышать среднее значение, а отдельные клиенты тратят на эти цели все средства, которые одолжили в МФО, – заявил Кочетков.

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