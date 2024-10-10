Реклама
0

Италия – Бельгия: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча Лиги наций

10 октября в матче третьего тура Лиги наций встретятся сборные Италии и Бельгии. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 мск.

«Скуадра Адзурра» выиграла два стартовых матча турнира – итальянцы были сильнее Франции (3:1) и Израиля (2:1). У бельгийцев победа над Израилем (3:1) и поражение от Франции (0:2).

Две последних очных встречи завершились в пользу Италии – оба раза по 2:1.

Команда Лучано Спаллетти подходит к игре в боевом составе, а тренер бельгийцев Доменико Тедеско не сможет рассчитывать на своих главных звезд – Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, сборная Италии – фаворит предстоящего матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.03, на гостей дают 4.20, ничья идет за 3.40.

Эксперты считают, что встреча будет не слишком результативной. На ТМ 2.5 дают 1.78, вероятность ТБ 2.5 оценивается в 2.10.

С учетом отсутствия у бельгийцев лидеров и текущей формы итальянцев перспективным вариантом для ставки выглядит «П1 и ТМ 4.5» за 2.27, более рискованный исход «П1 и ТБ 3.5» идет за 2.65.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в успехе сборной Италии. На победу хозяев пришлось 77% от общего числа ставок на исход, 17% ушло на ничью, на успех гостей отдано всего 6% ставок.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!

Ставки на спорт
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Планируем заходить в Челябинск, Магнитогорск и Новосибирск». Директор Olimpbet – о новых соглашениях букмекера
10 минут назад
20% микрозаймов тратятся на азартные игры (Центробанк)
31 минуту назад
Совфед предложил штрафовать букмекеров на 1 миллион рублей за прием ставок от должников и несовершеннолетних
58 минут назад
Директор Olimpbet Гусев: «Мы самый хоккейный букмекер страны»
1сегодня, 07:33
Греция вырвала победу у Англии на 94-й минуте. В лайве на греков давали 27.00
сегодня, 07:25
Директор Olimpbet о контрактах с 8 клубами КХЛ: «Хоккей серьезно прибавил. Интерес не только у смотрящей аудитории, но и у посетителей арен»
сегодня, 06:20
Более 160 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры
вчера, 14:23
Гендиректор ЕРАИ о нелегальных букмекерах: «Одними блокировкам мы ничего не добьемся. И в телеграме можно делать ставки»
вчера, 12:58
Элджей стал амбассадором Winline
1вчера, 11:20Фото
«Локомотив» набрал больше всех очков в РПЛ при Галактионове. 9.00 – кэф на чемпионство
13вчера, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
19.00 – кэф на победу Казахстана над Австрией. 8.40 – команда Черчесова сыграет вничью
вчера, 10:55
Италия обыграла Бельгию в 3 играх подряд и котируется фаворитом в матче Лиги наций
1вчера, 07:42
На открытии четвертого сезона Лиги Ставок MEDIA BASKET выступит L’One
9 октября, 14:05Реклама
Клиент BetBoom предсказал исходы всех матчей игрового дня предсезонки НХЛ и выиграл полмиллиона рублей со ставки в 500! Купон занес яркий камбэк «Оттавы» на последних минутах
9 октября, 12:41Реклама
Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга в рамках WTA. Мирра – явный фаворит у букмекеров
9 октября, 12:22
Альберт Батыргазиев проведёт защиту пояса IBA на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Уфе
9 октября, 10:47Реклама
Российские художники и бренды сделают апгрейд “Великой погони” от FONBET
9 октября, 09:33Реклама
В Москве завершился ДоброFON Чемпионат и Первенство России по теннису на колясках
7 октября, 14:20Реклама
В 10 последних матчах хоккейного «Торпедо» забивали до 10-й минуты. 1.63 – продление серии
7 октября, 12:51
Впервые в истории букмекерской индустрии «Лига Ставок» разыграла роскошный Rolls-Royce Ghost в финале ЛотеRRеи
7 октября, 11:17Реклама