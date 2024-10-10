Италия – Бельгия: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча Лиги наций

10 октября в матче третьего тура Лиги наций встретятся сборные Италии и Бельгии. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 мск.

«Скуадра Адзурра» выиграла два стартовых матча турнира – итальянцы были сильнее Франции (3:1) и Израиля (2:1). У бельгийцев победа над Израилем (3:1) и поражение от Франции (0:2).

Две последних очных встречи завершились в пользу Италии – оба раза по 2:1.

Команда Лучано Спаллетти подходит к игре в боевом составе, а тренер бельгийцев Доменико Тедеско не сможет рассчитывать на своих главных звезд – Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, сборная Италии – фаворит предстоящего матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.03, на гостей дают 4.20, ничья идет за 3.40.

Эксперты считают, что встреча будет не слишком результативной. На ТМ 2.5 дают 1.78, вероятность ТБ 2.5 оценивается в 2.10.

С учетом отсутствия у бельгийцев лидеров и текущей формы итальянцев перспективным вариантом для ставки выглядит «П1 и ТМ 4.5» за 2.27, более рискованный исход «П1 и ТБ 3.5» идет за 2.65.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в успехе сборной Италии. На победу хозяев пришлось 77% от общего числа ставок на исход, 17% ушло на ничью, на успех гостей отдано всего 6% ставок.

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