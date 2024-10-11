Совфед предложил штрафовать букмекеров на 1 миллион рублей за прием ставок от должников и несовершеннолетних

В Совете Федерации предложили штрафовать букмекеров за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью.

«Заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей», – говорится в проекте поправок в кодекс об административных правонарушениях.

Один из авторов законопроекта, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов считает, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать ставки от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью.

Ставки на Спортсе

Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком