Директор Olimpbet: «В некоторые периоды хоккей в топ-2 по объему ставок. Он набирает популярность у спортивной аудитории»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев сообщил о росте популярности хоккея в России.

Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

– Какие привлекательные стороны вы увидели в этом виде спорта?

– Как я уже сказал, хоккей набирает популярность у спортивной аудитории, претендуя на первое место по ряду показателей. Букмекерские показатели, кстати, не исключение. В период хоккейного сезона динамика ставок стремительно растет, подбираясь к показателям по ставкам на футбол.

Более того, мы, как компания, которая заинтересована не только в извлечении прибыли, но также и в исполнении социальных обязательств, и в популяризации спорта в стране в целом, видим, как и где мы можем быть полезны. Планомерно следуем своей стратегии.

– Какое место по объему ставок занимает хоккей?

– В сезон это прочный топ-3. В некоторые периоды – топ-2, – сказал Гусев в интервью Спортсу’’.

Ставки на Спортсе

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