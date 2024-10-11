Директор Olimpbet: «В некоторые периоды хоккей в топ-2 по объему ставок. Он набирает популярность у спортивной аудитории»
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев сообщил о росте популярности хоккея в России.
Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.
– Какие привлекательные стороны вы увидели в этом виде спорта?
– Как я уже сказал, хоккей набирает популярность у спортивной аудитории, претендуя на первое место по ряду показателей. Букмекерские показатели, кстати, не исключение. В период хоккейного сезона динамика ставок стремительно растет, подбираясь к показателям по ставкам на футбол.
Более того, мы, как компания, которая заинтересована не только в извлечении прибыли, но также и в исполнении социальных обязательств, и в популяризации спорта в стране в целом, видим, как и где мы можем быть полезны. Планомерно следуем своей стратегии.
– Какое место по объему ставок занимает хоккей?
– В сезон это прочный топ-3. В некоторые периоды – топ-2, – сказал Гусев в интервью Спортсу’’.
Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий