«Планируем заходить в Челябинск, Магнитогорск и Новосибирск». Директор Olimpbet – о новых соглашениях букмекера
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев заявил о желании букмекера расширить спонсорство среди хоккейных команд.
Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.
– Челябинск, Магнитогорск, Новосибирск – крупные хоккейные центры, но без партнерства с Olimpbet. Планируете заходить и туда?
– Планируем. Мы уважительно относимся к нашим конкурентам, уважительно относимся к зарабатываемым деньгам, поэтому нет задачи что-то быстро перекупить, кого-то выжать и разогреть рынок, устроив торги.
Надеюсь, что такого же подхода придерживаются и другие игроки рынка, – заявил Гусев в интервью Спортсу’’.
Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком
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