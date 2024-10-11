Директор Olimpbet о контрактах с 8 клубами КХЛ: «Хоккей серьезно прибавил. Интерес не только у смотрящей аудитории, но и у посетителей арен»
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев объяснил, почему букмекер сделал упор на партнерства с хоккейными клубами.
Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.
– Чем вызван интерес к хоккею?
– Мы следим за спортивным рынком, плотно погружены в спортивным маркетинг, видим, какая динамика у категории, как растет интерес к виду спорта, анализируем цифры, видим тренды и стараемся быть на волне. В то же время, имея высокую экспертизу, понимаем, чем можем дополнить спортивную составляющую.
Хоккей в последнее время в целом серьезно прибавил. Интерес отмечается не только у смотрящей аудитории, но и у посетителей хоккейных арен.
В прошлом году у ряда клубов из числа наших партнеров из матча в матч были солд-ауты. Аудитория максимально открытая, контактная. Это направление нам очень нравится.
– Почему не футбол?
Мы стараемся присутствовать везде, быть рядом с нашим пользователем, рядом с аудиторией, открытой для ставок на спорт.
В этом году продлили контракт в рамках сотрудничества по OLIMPBET Суперкубку России по футболу еще на 3 года. Ранее были контракты с ФНЛ, ПФЛ и Кубком России по футболу.
Мы поступательно рассказываем о нас и нашем высокотехнологичном продукте в разное время разной аудитории. Сейчас пришла очередь хоккея, – заявил Гусев в интервью Спортсу’’.
Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком
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