Более 160 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры

Более 160 тысяч человек запретили себе азартные игры в Казахстане.

По данным Министерства туризма и спорта Казахстана на 7 октября, 161 707 казахстанцев воспользовались онлайн-сервисом самоограничения от азартных игр, еще 2 816 человек сделали это в письменном виде.

Онлайн-сервис самоограничения заработал в Казахстане в начале марта. После подачи заявления лицо вносится в реестр ограниченных от участия в азартных играх и пари на срок от 6 месяцев до 1 года без права отзыва заявления.

До истечения срока самоисключения можно подать заявление о продлении ограничения.

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