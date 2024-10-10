87% пользователей Polymarket сыграли в минус на ставках

Большинство пользователей крупнейшей децентрализованной криптоплатформы для ставок Polymarket дают неверные прогнозы.

С убытками столкнулись 86,7% пользователей Polymarket – 152 665 человек. Из них 14 234 человека понесли убытки на сумму от 1 тысячи долларов.

Прибыль из своих прогнозов смогли извлечь только 12,7% пользователей Polymarket. При этом большинство из них смогли заработать на ставках лишь до 100 долларов.

Ставки на Спортсе

9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?