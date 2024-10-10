Италия обыграла Бельгию в 3 играх подряд и котируется фаворитом в матче Лиги наций

Сборная Италии и Бельгии встретятся в рамках Лиги наций.

Итальянцы обыграли бельгийцев в трех последних матчах. Кроме того, Бельгия еще не побеждала Италию в официальных матчах в 21-м веке.

Букмекеры дают коэффициент 1.97 на победу итальянской сборной. На ничью дают 3.45, на успех бельгийцев – 4.10.

Матч состоится 10 октября и начнется в 21:45 мск.

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9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?