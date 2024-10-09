На открытии четвертого сезона Лиги Ставок MEDIA BASKET выступит L’One

Уже в эту субботу, 12 октября стартует четвертый сезон Лига Ставок MEDIA BASKET — первой медийной баскетбольной лиги в России. Турнир, за которым наблюдают миллионы фанатов, будет проходить в Международном центре бокса в Лужниках. В зрелищных соревнованиях за звание лучшей команды сразятся блогеры, селебрити, профессиональные баскетболисты и просто любители спорта и баскетбола. В день открытия перед гостями выступит L’One, первый рэпер, записавший альбом на всех континентах планеты.

В первый игровой уикенд, 12-13 октября, на паркет выйдет команда Sayonara Boys Club, Players Club, Underground Bizne$, а также HOOPS, AVG, Rocket Team и другие. Среди игроков и гостей мероприятия в этот день можно будет встретить таких звезд как: исполнителей T-Killah, Obladaet и Элджея, BUSHIDO ZHO и КАРАНДАШ, музыканта и актера Сергея Мезенцева, певицу Анну Седакову, певца Niletto, профессионального баскетболиста и бывшего игрока NBA Тимофея Мозгова, блогеров Егора Шипа и Надю Сысоеву .

Ждет зрителей в этом сезоне знакомство и с новыми командами. Их в этом сезоне сразу шесть:

BLATOSPHERA под руководством рэпера СЛОВЕТСКИЙ.

Alikson, игроки которой получат поддержку от Анны Седоковой.

БК 10, известная медиа-команда комиков, настраивать на победу которую будут Азамат Мусагалиев и Big Russian Boss.

AUF, созданная опытными игроками Лиги, среди участников — легенда уличного баскетбола Bone Collector.

Favela Basket, состоящая из участников африканского происхождения под руководством музыканта Вашингтона Саллеса.

SYNDICATE, при поддержке блогера Егора Шипа и рэпера Big Gun West.

В течение турнира каждую субботу и воскресенье будет проходить до семи игр. Кроме того, в каждый игровой день зрителей ждут выступления хэдлайнеров, имена которых пока держатся в секрете. Гранд-финал состоится 23 ноября на многотысячной ЦСКА Арене.

Игры будут проходить в формате 3x3 на два кольца из трех игроков на площадке. Продолжительность каждой игры составит 10 минут “чистого” игрового времени. За каждое попадание игрока категории «селебрити» команд будет получать + 1 дополнительное очко.

В рамках 4 сезона в мобильном приложении Лиги Ставок уже по традиции будет доступна специальная линия на событие. Для тех, кто любит не только смотреть, но и принимать участие, компания запустила акцию «4444» для действующих клиентов. Правила простые: пользователь вводит промокод BASKET4 и заключает первое пари на событие Лига Ставок MEDIA BASKET. В случае проигрыша, пользователю начисляется фрибет в размере ставки, но не более 4 444 рублей. Для новых игроков – Лига Ставок дарит фрибет 4444 рублей после регистрации.

Продажа билетов на турнир будет доступна на сайте официального партнера мероприятия Kassir.ru .

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ЛИГА СТАВОК MEDIA BASKET — первая медийная баскетбольная лига в России, объединившая профессиональных баскетболистов, блогеров и селебрити, а также любителей в едином зрелищном турнире. Проект стартовал в 2023 году.