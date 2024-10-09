Реклама
0

На открытии четвертого сезона Лиги Ставок MEDIA BASKET выступит L’One

Уже в эту субботу, 12 октября стартует четвертый сезон Лига Ставок MEDIA BASKET — первой медийной баскетбольной лиги в России. Турнир, за которым наблюдают миллионы фанатов, будет проходить в Международном центре бокса в Лужниках. В зрелищных соревнованиях за звание лучшей команды сразятся блогеры, селебрити, профессиональные баскетболисты и просто любители спорта и баскетбола. В день открытия перед гостями выступит L’One, первый рэпер, записавший альбом на всех континентах планеты. 

В первый игровой уикенд, 12-13 октября, на паркет выйдет команда Sayonara Boys Club, Players Club, Underground Bizne$, а также HOOPS, AVG,  Rocket Team и другие. Среди игроков и гостей мероприятия в этот день можно будет встретить таких звезд как: исполнителей T-Killah, Obladaet и Элджея, BUSHIDO ZHO и КАРАНДАШ, музыканта и актера Сергея Мезенцева,  певицу Анну Седакову, певца Niletto, профессионального баскетболиста и бывшего игрока NBA Тимофея Мозгова, блогеров Егора Шипа и Надю Сысоеву.

Ждет зрителей в этом сезоне знакомство и с новыми командами. Их в этом сезоне сразу шесть:

  • BLATOSPHERA под руководством рэпера СЛОВЕТСКИЙ.

  • Alikson, игроки которой получат поддержку от Анны Седоковой.

  • БК 10, известная медиа-команда комиков, настраивать на победу которую будут Азамат Мусагалиев и Big Russian Boss.

  • AUF, созданная опытными игроками Лиги, среди участников — легенда уличного баскетбола Bone Collector.

  • Favela Basket, состоящая из участников африканского происхождения под руководством музыканта Вашингтона Саллеса.

  • SYNDICATE, при поддержке блогера Егора Шипа и рэпера Big Gun West.

В течение турнира каждую субботу и воскресенье будет проходить до семи игр. Кроме того, в каждый игровой день зрителей ждут выступления хэдлайнеров, имена которых пока держатся в секрете. Гранд-финал состоится 23 ноября на многотысячной ЦСКА Арене. 

Игры будут проходить в формате 3x3 на два  кольца из трех  игроков на площадке. Продолжительность каждой игры составит 10 минут “чистого” игрового времени. За каждое попадание игрока категории «селебрити» команд будет получать + 1 дополнительное очко.

В рамках 4 сезона в мобильном приложении Лиги Ставок уже по традиции будет доступна специальная линия на событие. Для тех, кто любит не только смотреть, но и принимать участие, компания запустила акцию «4444» для действующих клиентов. Правила простые: пользователь вводит промокод BASKET4 и заключает первое пари на событие Лига Ставок MEDIA BASKET. В случае проигрыша, пользователю начисляется фрибет в размере ставки, но не более 4 444 рублей. Для новых игроков – Лига Ставок дарит фрибет 4444 рублей после регистрации.

Продажа билетов на турнир будет доступна на сайте официального партнера мероприятия Kassir.ru

Следите за новостями проекта в Телеграм-канале: @ligastavok_mediabasket

ЛИГА СТАВОК MEDIA BASKET — первая медийная баскетбольная лига в России, объединившая профессиональных баскетболистов, блогеров и селебрити, а также любителей в едином зрелищном турнире. Проект стартовал в 2023 году.

Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
11.00 – Ноэль и Лиам Галлахеры подерутся на сцене во время концертного тура Oasis
141 минуту назад
В США разрешили делать ставки на выборы президента
сегодня, 13:54
Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга в рамках WTA. Мирра – явный фаворит у букмекеров
сегодня, 12:22
Гендиректор ЕРАИ об офшорных букмекерах: «До начала нашей работы нелегальный сектор оценивался в 60-80% от легального, сейчас – в 20%»
сегодня, 12:06
Гендиректор «Тенниси»: «С опаской ждем новости о повышении целевых отчислений. Мы начнем удобрять «теневой рынок»
сегодня, 11:05
«Зенит» и «Нижний Новгород» 15 раз подряд сыграли на тотал меньше в Единой лиге ВТБ. 1.70 – продление тренда
сегодня, 10:22
Гендиректор ЕРАИ о нелегальных букмекерах: «Одними блокировкам мы ничего не добьемся. И в телеграме можно делать ставки»
сегодня, 09:58
Пакета могут пожизненно отстранить от футбола за преднамеренное получение желтых карточек в 4 матчах АПЛ. На его карточки поставили около 60 человек
41сегодня, 08:47
Директор Olimpbet о контрактах с 8 клубами КХЛ: «Мы фиксируем рост в части узнаваемости бренда»
сегодня, 07:45
Гендиректор ЕРАИ: «Многие чиновники хотели повысить ставку целевых отчислений сразу до 4%. Мы попросили придержать пыл»
вчера, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Клиент BetBoom предсказал исходы всех матчей игрового дня предсезонки НХЛ и выиграл полмиллиона рублей со ставки в 500! Купон занес яркий камбэк «Оттавы» на последних минутах
сегодня, 12:41Реклама
Альберт Батыргазиев проведёт защиту пояса IBA на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Уфе
сегодня, 10:47Реклама
Российские художники и бренды сделают апгрейд “Великой погони” от FONBET
сегодня, 09:33Реклама
В Москве завершился ДоброFON Чемпионат и Первенство России по теннису на колясках
7 октября, 14:20Реклама
В 10 последних матчах хоккейного «Торпедо» забивали до 10-й минуты. 1.63 – продление серии
7 октября, 12:51
Впервые в истории букмекерской индустрии «Лига Ставок» разыграла роскошный Rolls-Royce Ghost в финале ЛотеRRеи
7 октября, 11:17Реклама
«Автомобилист» не забивает 6 периодов подряд. 2.65 – продление тренда с «Барысом»
17 октября, 10:45
150 должникам по алиментам в Казахстане запретили делать ставки
7 октября, 10:19
В 6 из 7 матчей между «Сосьедадом» и «Атлетико» в Ла Лиге происходил обмен голами. На «обе забьют» в предстоящей игре дают 2.08
6 октября, 18:44
«Фиорентина» не проигрывает дома 12 матчей подряд. 1.84 – не уступит «Милану» в 7-м туре Серии А
6 октября, 17:08