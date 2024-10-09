Клиент BetBoom предсказал исходы всех матчей игрового дня предсезонки НХЛ и выиграл полмиллиона рублей со ставки в 500! Купон занес яркий камбэк «Оттавы» на последних минутах

Прошлое воскресенье оказалось удачным для клиента BetBoom. Беттор собрал экспресс из исходов на предсезонные турниры НХЛ и АХЛ. Итоговый коэффициент купона составил 824.76. Со ставки в 500 клиент BetBoom поставил выиграл 412 382 рубля!

Стоит отметить, что сразу четыре матча из купона были довольно конкурентными – все они зашли в овертайм, где исход могла решить всего одна шайба. Но также и среди игр, закончившихся в основное время, были довольно интересные исходы. Одной из таких стало противостояние «Калгари Флэймс» и «Виннипег Джетс». Клиент BetBoom поставил на победу гостей. Несмотря на большое количество удалений и атакующий стиль «Флэймс», «Джетс» отлично провели два первых периода и вели 0:2. В начале третьей двадцатиминутки «Калгари» все-таки реализовали игровое преимущество и сравняли счет, однако гости сумели снова выйти вперед. Затем случился самый нервный отрезок в матче – «Виннипег» получили удаление за полторы минуты до конца основного времени. Остаток игры «Джетс» были вынуждены провести в формате «4 на 6», так как «Флэймс» сняли вратаря, но все-таки сумели выстоять и спасти экспресс клиента BetBoom.

Наибольшие шансы сорваться купон имел в игре между «Детройт Ред Вингс» и «Оттава Синэйтерс». Здесь беттор выбрал своим фаворитом канадцев. Тем не менее «Оттава» ужасно провела первый период, пропустив две шайбы, ни разу не забив за 9 минут игры в большинстве. Стоит отметить, что матч в целом получился богатым на эмоции – 57 штрафных минут в общем, а также драка в конце первого периода. Но именно это и помогло «Синэйтерс» перевернуть ход игры. Проигрывая 3:1 за пять минут до конца основного времени, канадцы смогли сначала реализовать большинство, а затем сравнять счет и перевести игру в овертайм. В дополнительное время моральный настрой «Оттавы» сыграл свою роль, и команда забила, оформив яркий камбэк. Победа «Синэйтерс» принесла клиенту BetBoom выигрыш в почти полмиллиона рублей!

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