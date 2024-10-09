Директор Olimpbet о контрактах с 8 клубами КХЛ: «Мы фиксируем рост в части узнаваемости бренда»

Директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев рассказал об эффекте новых хоккейных партнерств.

Букмекер спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

«В этом году, как вы знаете, хоккейных партнеров у Olimpbet стало больше, поэтому наше присутствие на аренах увеличилось, что уже приносит свои плоды.

Мы фиксируем рост в части узнаваемости бренда, что является одной из главных маркетинговых целей. Имиджевые активности позитивно воспринимаются новой аудиторией, что говорит о качестве работы команды Olimpbet.

Если говорить о механиках непосредственно в беттинговом сегменте, то и здесь всех любителей хоккея ждет приятный сюрприз. Мы запустили спецлинию на Дальневосточное дерби между «Амуром» и «Адмиралом».

Обе команды с Дальнего Востока являются партнерами Olimpbet, и мы решили нелинейно подойти к такому серьезному противостоянию, которое имеет свои традиции и историю.

Нам крайне важно говорить с аудиторией на одном языке, чтобы болельщики чувствовали, что одна из наших приоритетных целей – это выстраивание интересной для них коммуникации, вокруг которой Olimpbet культивирует любовь к хоккею в разных городах нашей страны», – заявил Гусев.

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