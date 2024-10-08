Гендиректор ЕРАИ: «Многие чиновники хотели повысить ставку целевых отчислений сразу до 4%. Мы попросили придержать пыл»

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев высказался об ожидаемом росте ставки целевых отчислений букмекеров на российский спорт.

По прогнозам ЕРАИ, к 2023 году ставка целевых отчислений увеличится с 2% до 2,5% к 2030 году.

– С чем связана необходимость повышения отчислений, если учесть, что уже с начала этого года действует новая ставка? Когда разрабатывалось предыдущее повышение, также было предложено постепенно повышать ставку до 2% к 2025 году, но в итоге от этой идеи отказались.

– Когда мы прорабатывали вопрос предыдущего повышения, многие чиновники хотели повысить эту ставку сразу до 4%. Повышение на 0,5 п.п., – отчасти и наша работа.

Мы дали обоснование, что нужно сейчас придержать пыл и не повышать ставку до 4%, иначе у некоторых букмекеров начнет пропадать целесообразность ведения бизнеса. Повышение, по моему мнению, достаточно плавное – на 0,5 п.п.

Если говорить о том, почему снова потребовалось повышение, – это вопрос не ко мне, это вопрос к инициаторам.

– Есть ли понимание, когда начнется это повышение, с какого года?

– Пока это все проект, и он обсуждается.

Моя позиция такая: сначала надо освоить то, что есть, спортивным федерациям переварить это, показать эффективность, а потом уже думать о повышении, – заявил Грачев.

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