Директор ЕРАИ о недоступности сайта «СтопИгра»: «Произошел технический сбой. В скором времени все заработает»
В Едином регуляторе азартных игр объяснили, почему сайт для помощи лудоманам «СтопИгра» оказался недоступен для пользователей.
«Произошел технический сбой, в настоящее время ведутся работы по восстановлению сайта. В скором времени все заработает», – заявил директор департамента по связям с общественностью ЕРАИ Николай Леванов.
Сайт запустили 1 октября во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт». 4 октября портал оказался недоступен.
«СтопИгра» — это единый центр помощи по проблемам, связанным с азартными играми. Если вы чувствуете, что начинаете терять контроль, — здесь вы можете найти всю необходимую информацию о том, как получить помощь», – говорится в описании проекта.
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