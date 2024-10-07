Директор ЕРАИ о недоступности сайта «СтопИгра»: «Произошел технический сбой. В скором времени все заработает»

В Едином регуляторе азартных игр объяснили, почему сайт для помощи лудоманам «СтопИгра» оказался недоступен для пользователей.

«Произошел технический сбой, в настоящее время ведутся работы по восстановлению сайта. В скором времени все заработает», – заявил директор департамента по связям с общественностью ЕРАИ Николай Леванов.

Сайт запустили 1 октября во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт». 4 октября портал оказался недоступен.

«СтопИгра» — это единый центр помощи по проблемам, связанным с азартными играми. Если вы чувствуете, что начинаете терять контроль, — здесь вы можете найти всю необходимую информацию о том, как получить помощь», – говорится в описании проекта.

Ставки на Спортсе

У «МЮ» – худший старт в истории АПЛ. Неужели Тен Хага и теперь не уволят?