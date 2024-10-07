  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Директор ЕРАИ о недоступности сайта «СтопИгра»: «Произошел технический сбой. В скором времени все заработает»
0

Директор ЕРАИ о недоступности сайта «СтопИгра»: «Произошел технический сбой. В скором времени все заработает»

В Едином регуляторе азартных игр объяснили, почему сайт для помощи лудоманам «СтопИгра» оказался недоступен для пользователей.

«Произошел технический сбой, в настоящее время ведутся работы по восстановлению сайта. В скором времени все заработает», – заявил директор департамента по связям с общественностью ЕРАИ Николай Леванов.

Сайт запустили 1 октября во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт». 4 октября портал оказался недоступен.

«СтопИгра» — это единый центр помощи по проблемам, связанным с азартными играми. Если вы чувствуете, что начинаете терять контроль, — здесь вы можете найти всю необходимую информацию о том, как получить помощь», – говорится в описании проекта.

Ставки на Спортсе

У «МЮ» – худший старт в истории АПЛ. Неужели Тен Хага и теперь не уволят?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Лудомания
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«МЮ» показал худший старт в АПЛ. Букмекеры уверены, что клуб не попадет в топ-4 по итогам сезона
5сегодня, 13:48
В 10 последних матчах хоккейного «Торпедо» забивали до 10-й минуты. 1.63 – продление серии
сегодня, 12:51
Количество подписчиков в Telegram-каналах российских букмекеров выросло на 116 тысяч по итогам третьего квартала 2024 года
1сегодня, 12:31
«Автомобилист» не забивает 6 периодов подряд. 2.65 – продление тренда с «Барысом»
1сегодня, 10:45
Объем рынка онлайн-гемблинга Северной Америки к 2029 году достигнет 27,5 млрд долларов
сегодня, 09:57
«Реалу» осталось 3 матча до рекорда «Барселоны» по количеству игр без поражений в Ла Лиге
8сегодня, 09:11
Генсек федерации волейбола: «От букмекеров поступали сигналы о странных матчах и подозрительных ставках на игры чемпионата России»
сегодня, 08:31
«Монако» единолично возглавил таблицу Лиги 1. Кэф на чемпионство обвалился с 15.00 до 4.00
сегодня, 07:50
Миранчук забил 3 мяча за «Атланту» в текущем сезоне МЛС. Букмекеры прогнозировали максимум 2 гола
сегодня, 07:33
«Краснодар» разгромил «Химки». На фору «быков» сыграли 8.00
1вчера, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве завершился ДоброFON Чемпионат и Первенство России по теннису на колясках
сегодня, 14:20Реклама
Впервые в истории букмекерской индустрии «Лига Ставок» разыграла роскошный Rolls-Royce Ghost в финале ЛотеRRеи
сегодня, 11:17Реклама
150 должникам по алиментам в Казахстане запретили делать ставки
сегодня, 10:19
В 6 из 7 матчей между «Сосьедадом» и «Атлетико» в Ла Лиге происходил обмен голами. На «обе забьют» в предстоящей игре дают 2.08
вчера, 18:44
«Фиорентина» не проигрывает дома 12 матчей подряд. 1.84 – не уступит «Милану» в 7-м туре Серии А
вчера, 17:08
ЦСКА обыгрывает «Динамо» – 1:0. На точный счет в первом тайме зашли 4.50
1вчера, 16:52
Фэйковые лотереи – наиболее распространенная мошенническая схема в России в третьем квартале 2024 года
вчера, 14:11
У ЦСКА всего 4 победы в 28 последних матчах против московского «Динамо». 1.47 – бело-голубые не проиграют в дерби
2вчера, 12:14
«Астон Вилла» – букмекерский фаворит против «Манчестер Юнайтед» в 7-м туре АПЛ
2вчера, 11:54
«Динамо» М – ЦСКА: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби
вчера, 09:26Реклама