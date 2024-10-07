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В Москве завершился ДоброFON Чемпионат и Первенство России по теннису на колясках

Чемпионат и первенство прошли на территории комплекса «Орбита Теннис Парк». Благотворительная программа ДоброFON выступила титульным спонсором соревнований.

В чемпионате России по теннису на колясках выступили 47 спортсменов. У мужчин сильнейшим стал представитель Башкортостана Виктор Сидоров. Он же вместе со своим братом Михеем Сидоровым выиграл золото в парном разряде. Кроме медалей братья получили сертификаты на изготовление спортивных колясок от благотворительной программы ДоброFON.

В женском одиночном разряде – первое место у Виктории Львовой из Московской области. К победе в личной дисциплине Львова добавила золото в парах в тандеме с Людмилой Бубновой. В дисциплине квад у мужчин в одиночном разряде первое место завоевал представитель Тюменской области Михаил Бабкин. Вместе с Алексеем Елисеевым – Бабкин выиграл еще и парный турнир в этой дисциплине.

«Это наше первое соприкосновение с большим теннисом. Нам давно хотелось поддержать подобное мероприятие. И очень приятно видеть на каком высоком уровне оно было проведено. Эти соревнования еще раз доказывают, что спорт может быть доступен абсолютно для всех. Каждый, кто выходит на корт – уже победил. Уверена, такие примеры мотивируют многих!» – подвела итоги турнира заместитель директора по маркетингу компании FONBET Валерия Купина.

Также в спортивном комплексе состоялось ДоброFON Первенство России по теннису на колясках, где между собой соревновались 17 юниоров. Организаторами турнира, при активной поддержке Федерации тенниса России и Благотворительной программы ДоброFON – выступили Всероссийская Федерация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Министерство спорта РФ и Паралимпийский комитет России.

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