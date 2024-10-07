«МЮ» показал худший старт в АПЛ. Букмекеры уверены, что клуб не попадет в топ-4 по итогам сезона

«Манчестер Юнайтед» набрал 8 очков в 7 стартовых турах сезона АПЛ.

Это худший за 35 лет результат команды на старте АПЛ. «Юнайтед» идет на 14-м месте в таблице лиги.

Букмекеры уверены, что клуб не попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона – на этом можно поставить за 1.08.

На попадание «Юнайтед» в топ-4 дают коэффициент 8.00, на финиш в топ-6 – 2.40.

Ставки на Спортсе

У «МЮ» – худший старт в истории АПЛ. Неужели Тен Хага и теперь не уволят?