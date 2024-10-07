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Впервые в истории букмекерской индустрии «Лига Ставок» разыграла роскошный Rolls-Royce Ghost в финале ЛотеRRеи

5 октября состоялся долгожданный финал акции ЛотеRRея, организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». 13 финалистов разыграли между собой 10 миллионов рублей, а также главный приз – автомобиль Rolls-Royce Ghost.

Великая погоня за «Призраком» началась 14 августа и состояла из семи этапов. В каждом туре акции участники заключали пари на суммы от 10 до 100 тысяч и получали билеты за выигрышные ставки. Чем больше билетов, тем выше были шансы сорвать самый крупный куш.

Кроме того, каждую неделю «Лига Ставок» разыгрывала денежные призы от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Общий призовой фонд составил 58 миллионов рублей.

Итоговый розыгрыш ЛотеRRеи распределил между финалистами денежные призы в размере от 1 до 4 млн рублей и определил самого главного счастливчика – обладателя RR Ghost. Двое участников получили уникальную возможность арендовать Rolls-Royce на 1-3 месяца.

«Мы стали свидетелями исторического события! Впервые в истории букмекерской индустрии был разыгран Rolls-Royce Ghost. Наши гости – настоящие ценители качественных услуг, комфорта и обладатели безупречного стиля. Это статусная аудитория, которой мы гордимся и которой хотим дарить самые эксклюзивные возможности! Именно такой подход позволяет нам быть лучшими в своей сфере. Только Лига Ставок!», – отметил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Всего в ЛотеRRее приняли участие 8 532 игрока, из них 67 человек стали обладателями денежных призов. «Лига Ставок» предлагает своим клиентам стать реальными трендсеттерами в мире ставок на спорт и выигрывать по-крупному.

«Наш продукт отвечает всем требованиям современного рынка и даже опережает тенденции. Флагманское приложение Лиги Ставок предоставляет клиентам самый широкий каталог спортивных событий, помогает лучше разбираться в аналитике и статистике, а также дает возможность игрокам общаться друг с другом в специальных чатах, узнавать мнение спортивных экспертов. Розыгрыш Rolls-Royce стал возможным именно благодаря такому качественному сервису», – сказал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

Уникальная ЛотеRRея подошла к концу. Но «Лига Ставок» не останавливается и уже готовит для спортивных болельщиков не менее грандиозные предложения. Следите за новыми акциями на сайте https://www.ligastavok.ru/ и побеждайте вместе в «Лигой Ставок».

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