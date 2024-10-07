«Автомобилист» не забивает 6 периодов подряд. 2.65 – продление тренда с «Барысом»

«Автомобилист» примет «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Екатеринбурга не забивает в шести периодах подряд. «Автомобилист» два года – с декабря 2022-го – не забивал на столь длинных отрезках.

Букмекеры дают коэффициент 2.65 на то, что «Автомобилист» не забьет «Барысу» в первом периоде, 3.10 – во втором, 3.15 – в третьем.

Матч состоится 7 октября и начнется в 17:00 мск.

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