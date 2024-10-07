150 должникам по алиментам в Казахстане запретили делать ставки

150 должников по алиментам в Казахстане, имея долги перед своими детьми на 350 миллионов тенге, приняли участие в азартных играх.

«В 2023 году один из должников с задолженностью 2,5 миллиона тенге через букмекерскую контору участвовал в азартных играх с личным оборотом в размере 80 миллионов тенге.

По акту надзора прокуратуры частными судебными исполнителями в отношении 150 должников применены запреты на участие в азартных играх. Новый вид ограничения исключит растрату должниками денежных средств», – говорится в сообщении прокуратуры Астаны.

После вступления 9 сентября закона «Об игорном бизнесе» в Казахстане прокуратура столицы призывает организаторов игорного бизнеса не допускать к участию в азартных играх должников.

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