«Реалу» осталось 3 матча до рекорда «Барселоны» по количеству игр без поражений в Ла Лиге
«Реал» больше года не проигрывает в Ла Лиге.
Серия мадридского клуба без поражений в чемпионате Испании насчитывает 40 матчей.
Рекорд по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге принадлежит «Барселоне» – клуб не проиграл в 43 матчах подряд с 8 апреля 2017-го по 13 мая 2018-го.
Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что «Реал» побьет рекорд «Барселоны». 1.85 – не побьет.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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