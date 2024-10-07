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«Монако» единолично возглавил таблицу Лиги 1. Кэф на чемпионство обвалился с 15.00 до 4.00

«Монако» единолично лидирует в Лиге 1.

По итогам 7 туров клуб Александра Головина возглавляет таблицу, набрав 19 очков. У «ПСЖ», идущего на 2-м месте, 17 очков.

Коэффициент на чемпионство «Монако» обвалился с 15.00 до 4.00 с начала сезона. На титул «ПСЖ» дают 1.28.

Ставки на Спортсе

У «МЮ» – худший старт в истории АПЛ. Неужели Тен Хага и теперь не уволят?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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