«Монако» единолично возглавил таблицу Лиги 1. Кэф на чемпионство обвалился с 15.00 до 4.00
«Монако» единолично лидирует в Лиге 1.
По итогам 7 туров клуб Александра Головина возглавляет таблицу, набрав 19 очков. У «ПСЖ», идущего на 2-м месте, 17 очков.
Коэффициент на чемпионство «Монако» обвалился с 15.00 до 4.00 с начала сезона. На титул «ПСЖ» дают 1.28.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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