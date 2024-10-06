В 6 из 7 матчей между «Сосьедадом» и «Атлетико» в Ла Лиге происходил обмен голами. На «обе забьют» в предстоящей игре дают 2.08
«Атлетико» сыграет в гостях с «Сосьедадом» в 9-м туре Ла Лиги.
Букмекеры дают командам равные шансы: на «Атлетико» дают 2.85, на «Сосьедад» – 2.90. Ничья оценивается в 3.10.
В 6 из 7 матчей между этими командами в Ла Лиге происходил обмен голами. На «обе забьют» в предстоящей игре можно поставить за 2.08. Обратная ставка сыграет за 1.75.
Матч пройдет 6 октября. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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