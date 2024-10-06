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ЦСКА обыграл «Динамо» в гостях впервые с 2015 года. В лайве на победу армейцев зашел коэффициент 8.00

«Динамо» проиграло в дерби с ЦСКА (1:2) в 11-м туре Мир РПЛ.

До матча на армецев можно было поставить за 2.80. В лайве при счете 1:1 коэффициент на красно-синих поднялся до 8.00. Это первая победа ЦСКА в гостях у «Динамо» с 2015 года.

Перед стартом 11-го тура РПЛ авторы Спортса’’ сделали ставки на матч «Динамо» – ЦСКА в рамках конкурса прогнозов. Александр Дорский поставил на непоражение армейцев и тотал меньше 2,5, а Максимилиан Алфимов – на ничью.

Ставки на Спортсе

ЦСКА не проиграет «Динамо», «Краснодар» разгромит «Химки», в Воронеже вообще не будет голов – прогнозы Дорского и Алфимова на РПЛ

Опубликовала: Венера Кравченко
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