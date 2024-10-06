«Айнтрахт» вырвал ничью у «Баварии» в концовке. В лайве на это давали 12.00

«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Айнтрахтом» (3:3) в 6-м туре Бундеслиги.

До матча «Бавария» котировалась явным фаворитом за 1.54. На ничью давали 4.70. В лайве при счете 3:2 в пользу мюнхенцев коэффициент на такой исход поднялся до 12.00.

Тотал больше 5,5 голов зашел за 5.80.

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