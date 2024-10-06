«Брайтон» победил «Тоттенхэм», проигрывая 0:2 после первого тайма. В лайве на камбэк предлагался коэффициент 20.00
«Брайтон» дома обыграл «Тоттенхэм» в 7-м туре АПЛ (3:2).
«Шпоры» повели в первом тайме 2:0, но после перерыва хозяева сделали счет 3:2. До матча «Брайтон» котировался андердогом за 2.80. В лайве на камбэк давали 20.00.
Букмекеры рассчитывали, что в матче будет много голов – на тотал больше 2,5 давали 1.41, а тотал больше 4,5 сыграл за 3.80.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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