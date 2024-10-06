«Фиорентина» не проигрывает дома 12 матчей подряд. 1.84 – не уступит «Милану» в 7-м туре Серии А

«Милан» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 7-м туре Серии А.

«Милан» котируется фаворитом за 2.03. Победа хозяев оценивается в 3.80, ничья – в 3.70.

«Фиорентина» не проигрывает дома 12 матчей подряд. Если команда не уступит «Милану», сыграет коэффициент 1.84.

Игра пройдет 6 октября и начнется в 21:45 мск.

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