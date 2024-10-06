Количество подписчиков в Telegram-каналах российских букмекеров выросло на 116 тысяч по итогам третьего квартала 2024 года
Telegram-каналы российских букмекеров стали популярнее.
Количество подписчиков в Telegram-каналах российских беттинг-компаний по итогам третьего квартала 2024 года выросло на 116 062 по сравнению с предыдущим отчетным кварталом. Наибольший прирост подписчиков показали «Олимпбет» и «Лига Ставок» – 28 256 и 26 941 соответственно.
Самым активным букмекером по количеству постов за последнюю неделю третьего квартала стал «Фонбет» – 176 публикаций. В топ-3 по количеству подписчиков в Telegram входят «Винлайн» (161 188), «Фонбет» (108 362) и BetBoom (100 650). Наименьшее количество подписчиков у БК Zenit и «Марафонбет».
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Вредный букмекер»
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