«Астон Вилла» и «МЮ» сыграли вничью. На 0:0 зашел коэффициент 20.00

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Астон Виллой» в 7-м туре АПЛ (0:0).

До матча фаворитом котировалась «Астон Вилла» за 2.20. Ничья оценивалась в 3.90. На точный счет игры можно было поставить за 20.00

Букмекеры ожидали, что матч получится результативным: на тотал больше 2,5 голов давали 1.51, а на тотал меньше 2,5 – 2.55.

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