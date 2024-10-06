«Факел» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью. На это зашел коэффициент 2.80
«Факел» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 11-м туре Мир РПЛ (1:1).
До матча букмекеры давали примерно равные коэффициенты на команды – 2.75 у хозяев против 2.95 у гостей. Ничья оценивалась в 2.80.
Голами отметились Гамид Агаларов и Ильнур Альшин. Забитый мяч Агаларова был доступен за 4.10, гол Альшина – за 11.00.
Перед стартом 11-го тура РПЛ авторы Спортса’’ сделали ставки на матчи в рамках конкурса прогнозов. Максимилиан Алфимов из команды Глеба Чернявского поставил на нулевую ничью в игре «Факел» – «Динамо» Махачкала.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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