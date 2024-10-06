«Астон Вилла» – букмекерский фаворит против «Манчестер Юнайтед» в 7-м туре АПЛ
«Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в 7-м туре АПЛ.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: на них можно поставить за 2.20. Победа «МЮ» оценена в 3.20. Ничья доступна за 3.90.
Аналитики считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 голов идет за 1.51, а тотал меньше 2,5 – за 2.55.
Игра состоится 6 октября. Начало – в 16:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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