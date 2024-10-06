Миранчук забил 3 мяча за «Атланту» в текущем сезоне МЛС. Букмекеры прогнозировали максимум 2 гола

Алексей Миранчук сделал 2 результативных действия в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).

Хавбек открыл счет с пенальти на 75-й минуте, а на 90+7 отдал голевую передачу. Всего в 8 играх сезона МЛС на счету Миранчука 3 гола и 1 ассист.

Букмекеры прогнозировали, что россиянин забьет максимум 2 мяча в текущем сезоне: индивидуальный тотал меньше 2,5 оценивали в 1.47, а на больше 3 голов давали 2.50.

На 3+ ассиста Миранчука можно поставить за 2.00.

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В МЛС заканчивается регулярка – есть ли шансы на плей-офф у «Атланты» Миранчука?