Ирландская компания Research and Markets провела исследование по перспективам рынка онлайн-гемблинга Северной Америки.

Согласно исследованию, объем рынка онлайн-гемблинга Северной Америки к 2029 году достигнет 27,5 млрд долларов. В 2023-м рынок азартных онлайн-игр этого региона составлял 13,36 млрд долларов.

Ключевым фактором роста считается отмена федерального запрета на ставки на спорт в США. Это привело к быстрому распространению легализаций на уровне штатов и создало конкурентную среду среди операторов.

Ставки на Спортсе

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