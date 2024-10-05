Объем рынка онлайн-гемблинга Северной Америки к 2029 году достигнет 27,5 млрд долларов
Ирландская компания Research and Markets провела исследование по перспективам рынка онлайн-гемблинга Северной Америки.
Согласно исследованию, объем рынка онлайн-гемблинга Северной Америки к 2029 году достигнет 27,5 млрд долларов. В 2023-м рынок азартных онлайн-игр этого региона составлял 13,36 млрд долларов.
Ключевым фактором роста считается отмена федерального запрета на ставки на спорт в США. Это привело к быстрому распространению легализаций на уровне штатов и создало конкурентную среду среди операторов.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Yahoo Finance
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