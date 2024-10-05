У «Ахмата» нет побед в 11 турах РПЛ. Это худший старт грозненцев в чемпионате России
«Рубин» обыграл «Ахмат» в 11-м туре Мир РПЛ (2:0).
В прематче казанцы котировались фаворитами за 2.22. Победа с форой (-1,5) шла за 4.00.
У «Ахмата» до сих пор нет побед в текущем сезоне РПЛ. Это худший старт в истории клуба в чемпионате России – побит антирекорд сезона-2013/14. Тогда грозненцы начали с 10-матчевой безвыигрышной серии и прервали ее в 11-м туре – против ЦСКА (2:0).
«Ахмат» – единственная команда, у которой до сих пор нет побед в этом сезоне РПЛ.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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