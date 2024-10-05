«Спартак» разгромил «Ростов» – 3:0. В лайве на фору красно-белых зашел коэффициент 9.20

«Спартак» разгромил «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ (3:0).

В прематче красно-белые котировались фаворитами за 1.88. Победа с форой (-2,5) шла за 6.60, в лайве на это можно было поставить за 9.20.

Матч получился результативным, как и ожидали букмекеры – на тотал больше 2,5 мячей они давали 1.75. Обмен голами не произошел впервые за 8 игр между этими командами.

На это зашел коэффициент 2.15.

Ставки на Спортсе

«Спартак» против «Ростова» – гарантия зрелища: много забивают, играют грубо, 22 года нет 0:0