1.80 – «Реал» и «Вильярреал» пробьют тотал больше 3,5 голов. В последнем очном матче команды сыграли со счетом 4:4
«Реал» примет «Вильярреал» в 9-м туре Ла Лиги.
«Сливочные» котируются явными фаворитами за 1.29. На гостей можно поставить за 9.30, на ничью – за 7.00.
Букмекеры уверены, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 голов дают 1.31, на тотал больше 3,5 – 1.80. Последний очный матч между этими командами закончился вничью – 4:4. «Вильярреал» проигрывал после первого тайма 1:4, но сравнял счет после перерыва.
Игра пройдет 5 октября и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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