Оргкомитет Игр дружбы получил от ЕРАИ более 4 млрд рублей отчислений в 2024 году

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев рассказал о сумме целевых отчислений, которую получил оргкомитет Игр дружбы в 2024 году.

ЕРАИ направил в АНО «Организационный комитет «Всемирные Игры дружбы» 4,42 млрд рублей целевых отчислений во втором и третьем кварталах 2024-го. Во втором квартале оргкомитет Игр получил 2,12 млрд рублей.

«За третий квартал направим 2,3 млрд рублей», – заявил Грачев.

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