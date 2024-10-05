«Зенит» победил «Оренбург» – 1:0. На тотал меньше 1,5 гола давали 6.60
«Зенит» обыграл «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ.
До матча на петербуржцев можно было поставить за 1.24. Победа «Оренбурга» с форой (+1,5) сыграла с коэффициентом 2.20.
Букмекеры ожидали, что матч получится результативным: на тотал больше 2,5 голов давали 1.41, а на тотал меньше 2,5 – 2.85.
Тотал меньше 1,5 зашел за 6.60.
ЦСКА почти не побеждает «Динамо» за последние 15 лет – всего 4 победы в 28 матчах! И сейчас – не фаворит
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости