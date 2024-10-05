«Зенит» победил «Оренбург» – 1:0. На тотал меньше 1,5 гола давали 6.60

«Зенит» обыграл «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

До матча на петербуржцев можно было поставить за 1.24. Победа «Оренбурга» с форой (+1,5) сыграла с коэффициентом 2.20.

Букмекеры ожидали, что матч получится результативным: на тотал больше 2,5 голов давали 1.41, а на тотал меньше 2,5 – 2.85.

Тотал меньше 1,5 зашел за 6.60.

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