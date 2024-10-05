HBO раскроет личность создателя биткоина в фильме про Сатоши Накамото. Букмекеры считают, что им окажется Лен Сассаман
Крипто-букмекер Polymarket принимает ставки на личность создателя биткоина.
8 октября американский канал HBO выпустит документальный фильм Money Electric: The Bitcoin Mystery («Электронные деньги: тайна биткоина»). Авторы ленты утверждают, что им удалось установить личность создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото.
Букмекеры считают, что им окажется криптограф Лен Сассаман, который ушел из жизни в 2011 году. Один из аргументов пользу этой версии – Сатоши перестал публиковать посты на BTCTalk незадолго до смерти Сассамана (криптовалютный форум).
Кого HBO назовет в роли Сатоши Накамото по версии букмекеров:
1. Лен Сассаман (американский криптограф) – 2.17;
2. Гарольд Томас Финни II (американский программист) – 10.00;
3. Адам Бэк (британский бизнесмен) – 10.00.
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