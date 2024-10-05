В Санкт-Петербурге мужчина похитил у своей девушки 380 тысяч рублей ради ставок. Он получил год тюрьмы

В Санкт-Петербурге мужчина переводил деньги со счета своей девушки и тратил их на ставки.

Мужчина похитил 380 тысяч рублей и потратил их на ставки у букмекеров. По его словам, несколько пари оказались выигрышными и 90 тысяч он вернул сразу. Суд приговорил игромана к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В прокуратуре города сообщили, что пара познакомилась в интернете в 2022-м году. Девушка полностью доверяла своему избраннику, так как по поведению он казался заботливым и порядочным мужчиной.

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