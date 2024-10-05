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«Акрон» упустил победу над «Пари НН» в концовке. В лайве на ничью зашел коэффициент 15.00

«Акрон» сыграл вничью с «Пари НН» в 11-м туре Мир РПЛ (2:2).

В прематче фаворитом котировался «Акрон» за 1.81, а на ничью давали 3.70. В лайве при счете 2:1 в пользу «Акрона» коэффициент на ничью поднялся до 15.00. 

Тотал больше 3,5 голов зашел за 3.80. Ставка «обе забьют» сыграла за 1.82.

Ставки на Спортсе

ЦСКА не проиграет «Динамо», «Краснодар» разгромит «Химки», в Воронеже вообще не будет голов – прогнозы Дорского и Алфимова на РПЛ

Опубликовала: Венера Кравченко
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