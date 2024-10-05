«Акрон» упустил победу над «Пари НН» в концовке. В лайве на ничью зашел коэффициент 15.00
«Акрон» сыграл вничью с «Пари НН» в 11-м туре Мир РПЛ (2:2).
В прематче фаворитом котировался «Акрон» за 1.81, а на ничью давали 3.70. В лайве при счете 2:1 в пользу «Акрона» коэффициент на ничью поднялся до 15.00.
Тотал больше 3,5 голов зашел за 3.80. Ставка «обе забьют» сыграла за 1.82.
ЦСКА не проиграет «Динамо», «Краснодар» разгромит «Химки», в Воронеже вообще не будет голов – прогнозы Дорского и Алфимова на РПЛ
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости