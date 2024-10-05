«Акрон» упустил победу над «Пари НН» в концовке. В лайве на ничью зашел коэффициент 15.00

«Акрон» сыграл вничью с «Пари НН» в 11-м туре Мир РПЛ (2:2).

В прематче фаворитом котировался «Акрон» за 1.81, а на ничью давали 3.70. В лайве при счете 2:1 в пользу «Акрона» коэффициент на ничью поднялся до 15.00.

Тотал больше 3,5 голов зашел за 3.80. Ставка «обе забьют» сыграла за 1.82.

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